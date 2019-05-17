Экономика

В кабмине выступили против сбора на зарубежные онлайн-покупки

17 мая10:04

В Минкомсвязи и Минпромторге выступили против введения единого сбора в размере 20 процентов от стоимости покупок в зарубежных интернет-магазинах, пишут «Известия».

Омбудсмен: Сбора на покупки в зарубежных онлайн-магазинах недостаточно

Ранее с такой инициативой выступила Ассоциация компаний интернет-торговли. В Минкомсвязи отметили, что такой шаг приведет к повышению цен, увеличив нагрузку на конечных потребителей.

В свою очередь, чиновники Минпромторга считают, что необходимо придерживаться правил, принятых странами ЕАЭС, отмечает Газета.ру.

В настоящее время россияне платят пошлину только в случае если сумма покупок в зарубежном онлайн-магазине превышает 500 евро в месяц. Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в эфире НСН призвал не только устанавливать сбор на покупки в иностранных онлайн-магазинах, но и принимать меры по развитию онлайн-торговли в целом.

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ФОТО: pxhere.com
ТЕГИ:МинкомсвязиМинпромторгИнтернет-торговля

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