В кабмине выступили против сбора на зарубежные онлайн-покупки
В Минкомсвязи и Минпромторге выступили против введения единого сбора в размере 20 процентов от стоимости покупок в зарубежных интернет-магазинах, пишут «Известия».
Ранее с такой инициативой выступила Ассоциация компаний интернет-торговли. В Минкомсвязи отметили, что такой шаг приведет к повышению цен, увеличив нагрузку на конечных потребителей.
В свою очередь, чиновники Минпромторга считают, что необходимо придерживаться правил, принятых странами ЕАЭС, отмечает Газета.ру.
В настоящее время россияне платят пошлину только в случае если сумма покупок в зарубежном онлайн-магазине превышает 500 евро в месяц. Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в эфире НСН призвал не только устанавливать сбор на покупки в иностранных онлайн-магазинах, но и принимать меры по развитию онлайн-торговли в целом.
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