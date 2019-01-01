Омбудсмен: Сбора на покупки в зарубежных онлайн-магазинах недостаточно

«То, законодательство, которое действует сегодня, достаточно сложно с точки зрения логистических операций и администрирования налогообложения. Линейная шкала достаточно часто бывает универсально правильной. Но на сегодняшний день есть более эффективные способы по развитию и стимулированию интернет-торговли и по приходу глобальных игроков в специальные экономические зоны, которые позволяют присутствовать производителям на территории государства и, соответственно, иметь на этих территориях локальную плоскую шкалу. Важно то, что подходить к этому вопросу нужно комплексно, а не только путем формирования такой инициативы по плоской шкале. Не готов ни критиковать, ни восторгаться. Это вопрос достаточно сложный, и здесь мне больше нравится комплексный подход, когда предлагаются еще и параллельные пути решения по развитию и трансграничной торговли, и онлайн-торговли, и соответственно, все это должно идти на пользу российским гражданам», — рассказал интернет-омбудсмен.

Добавим, что предложение Ассоциации компаний интернет-торговли было направлено вице-премьеру Дмитрию Козаку. Сейчас его изучают в Аналитическом центре при правительстве, Институте им. Гайдара и в «Почте России».

