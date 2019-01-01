Омбудсмен: Сбора на покупки в зарубежных онлайн-магазинах недостаточно
Дмитрий Мариничев в эфире НСН призвал к комплексному подходу в решении проблемы трансграничной интернет-торговли.
Ассоциация компаний интернет-торговли, объединяющая крупных российских ритейлеров, предлагает собирать 15% с любой покупки в зарубежных онлайн-магазинах, пишет газета «Коммерсант». Предполагается, что сбором средств займется «Почта России» и экспресс-перевозчики. Авторы инициативы пояснили, что мера призвана уравнять условия для иностранных и отечественных компаний, так как зарубежные компании не платят НДС, таможенные пошлины и не обязаны сертифицировать товары.
В настоящее время россияне платят пошлину только в случае если сумма покупок в зарубежном онлайн-магазине превышает 500 евро в месяц. Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в эфире НСН призвал не только устанавливать сбор на покупки в иностранных онлайн-магазинах, но и принимать меры по развитию онлайн-торговли в целом (слушайте аудио).
«То, законодательство, которое действует сегодня, достаточно сложно с точки зрения логистических операций и администрирования налогообложения. Линейная шкала достаточно часто бывает универсально правильной. Но на сегодняшний день есть более эффективные способы по развитию и стимулированию интернет-торговли и по приходу глобальных игроков в специальные экономические зоны, которые позволяют присутствовать производителям на территории государства и, соответственно, иметь на этих территориях локальную плоскую шкалу. Важно то, что подходить к этому вопросу нужно комплексно, а не только путем формирования такой инициативы по плоской шкале. Не готов ни критиковать, ни восторгаться. Это вопрос достаточно сложный, и здесь мне больше нравится комплексный подход, когда предлагаются еще и параллельные пути решения по развитию и трансграничной торговли, и онлайн-торговли, и соответственно, все это должно идти на пользу российским гражданам», — рассказал интернет-омбудсмен.
Добавим, что предложение Ассоциации компаний интернет-торговли было направлено вице-премьеру Дмитрию Козаку. Сейчас его изучают в Аналитическом центре при правительстве, Институте им. Гайдара и в «Почте России».
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