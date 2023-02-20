В кабмине не поддержали ограничение наценки на товары первой необходимости
Минсельхоз и Минпромторг не видят необходимости в ограничении наценок на товары первой необходимости. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службы ведомств.
В Министерстве сельского хозяйства заявили о стабильной ситуации на российском продовольственном рынке. Меры государственного регулирования в настоящий момент не требуются, отметили в пресс-службе.
Постоянное регулирование цен может негативно повлиять на экономику, считают в Минпромторге. В ведомстве указали на необходимость максимального использования рыночных механизмов .
В Минсельхозе ранее опровергли наличие дефицита сырья и заквасок для молочной отрасли. В ведомстве заверили, что у российских производителей есть необходимое количество ингредиентов, пишет НСН.
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