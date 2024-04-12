В кабмине Киргизии отвергли причастность к прекращению обслуживания карты «Мир»
Правительство Киргизии не имеет отношения к прекращению обслуживания в республике карт российской платежной системы «Мир». Об этом заявил премьер-министр страны Акылбек Жапаров, передает агентство Кабар.
«Приостановили карту "Мир" не мы. Мы узнали об этом после прекращения обслуживания. Поскольку МПЦ (межбанковский процессинговый центр. - НСН) не относится к правительству, а управляется коммерческими банками. Даже Нацбанк не имеет контроля над МПЦ», — указал Жапаров.
Премьер предположил, что решение о прекращении обслуживания карт приняли коммерческие банки, опасаясь возможных санкций. По словам Жапарова, карта «Мир» принесла бы больше пользы Киргизии, чем России.
«Нам больше всего было нужно, чтобы эта система работала у нас. Раз уж прекратили работу, то мы начали искать другие пути. Было бы хорошо, если МПЦ этот вопрос согласовал с кабинетом министров», — подчеркнул премьер, добавив, что в РФ находятся более миллиона граждан Киргизии, использующих карты «Мир».
В апреле киргизские банки приостановили обслуживание карт российской платежной системы, в МПЦ объяснили решение угрозой вторичных санкций, напоминает RT. Позже стало известно, что центр перестал работать с картой «Мир» из-за предостережений компании-разработчика программного обеспечения из Латвии.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru