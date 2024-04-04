В Киргизии назвали временной приостановку обслуживания российских карт «Мир»
Обслуживание российских карт «Мир» в Киргизии приостановлено временно. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава кабмина республики Акылбек Жапаров.
По его словам, это связано с тем, что созданием и обслуживанием программного обеспечения, которое использует Межбанковский процессинговый центр (МПЦ), делает латвийская компания.
«Компания прислала письмо, что в случае неприостановления взаимодействия с картой «Мир» она отключит МПЦ. Поэтому мы временно приостановили», — указал он.
Жапаров добавил, что в апреле у него запланирован ряд встреч в США, в ходе которых он постарается объяснить, что Киргизия не может полностью прекратить торговые и экономические отношения с Россией.
Ранее представитель МПЦ Киргизии заявил, что обслуживание карт «Мир» было приостановлено с целью недопущения попадания киргизских банков под вторичные санкции США и ЕС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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