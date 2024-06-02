СМИ: Охрану Набиуллиной усилили после повышения ключевой ставки до 20%

Личная охрана главы Банка России Эльвиры Набиуллиной была усилена, сообщает издание The Economist со ссылкой на сотрудника ЦБ РФ.

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По его словам, это произошло после повышения ключевой ставки до 20 процентов в конце февраля 2022 года. «Она была известна как «Стальная Эльвира», и даже сильные мужчины боялись входить в ее кабинет», — заявил собеседник.

Набиуллина проводит много времени в здании Центробанка, где организовали парикмахерскую, гардеробную и химчистку.

Ставка была поднята после первых антироссийских санкций и резкого обвала курса рубля.

Ранее Набиуллина допустила снижение ключевой ставки во второй половине года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Анатолий Медведь
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