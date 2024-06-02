СМИ: Охрану Набиуллиной усилили после повышения ключевой ставки до 20%
Личная охрана главы Банка России Эльвиры Набиуллиной была усилена, сообщает издание The Economist со ссылкой на сотрудника ЦБ РФ.
По его словам, это произошло после повышения ключевой ставки до 20 процентов в конце февраля 2022 года. «Она была известна как «Стальная Эльвира», и даже сильные мужчины боялись входить в ее кабинет», — заявил собеседник.
Набиуллина проводит много времени в здании Центробанка, где организовали парикмахерскую, гардеробную и химчистку.
Ставка была поднята после первых антироссийских санкций и резкого обвала курса рубля.
Ранее Набиуллина допустила снижение ключевой ставки во второй половине года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru