СМИ: Охрану Набиуллиной усилили после повышения ключевой ставки до 20%

По его словам, это произошло после повышения ключевой ставки до 20 процентов в конце февраля 2022 года. «Она была известна как «Стальная Эльвира», и даже сильные мужчины боялись входить в ее кабинет», — заявил собеседник.

Набиуллина проводит много времени в здании Центробанка, где организовали парикмахерскую, гардеробную и химчистку.

Ставка была поднята после первых антироссийских санкций и резкого обвала курса рубля.

Ранее Набиуллина допустила снижение ключевой ставки во второй половине года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

