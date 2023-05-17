Индия закупила рекордный объем российской нефти в апреле

Индия импортировала рекордный объем российской нефти в апреле, сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные трейдеров. По их информации, индийские компании закупили 1,9 млн баррелей российской нефти в день, что на 4,4% превысило показатели марта.

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Таким образом, общий объем российской нефти составляет уже две пятых от общего объема поставок в Индию. При этом страна сократила на 44% поставки из стран Ближнего Востока и Африки.

Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия перенаправит в Азию 140 млн тонн экспорта нефти, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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