Индия закупила рекордный объем российской нефти в апреле
Индия импортировала рекордный объем российской нефти в апреле, сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные трейдеров. По их информации, индийские компании закупили 1,9 млн баррелей российской нефти в день, что на 4,4% превысило показатели марта.
Таким образом, общий объем российской нефти составляет уже две пятых от общего объема поставок в Индию. При этом страна сократила на 44% поставки из стран Ближнего Востока и Африки.
Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия перенаправит в Азию 140 млн тонн экспорта нефти, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru