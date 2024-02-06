В Иране заявили о готовности поставлять в Россию яйца
6 февраля 202413:52
Иран готов поставлять куриные яйца в России, сообщает РИА Новости со ссылкой на торгового атташе посольства Ирана в РФ Рахими Мохсен.
Он назвал потенциальное сотрудничество «хорошей возможностью работать вместе». Тегеран в свою очередь заинтересован в российской мясной продукции.
«Сейчас нам необходимо импортировать некоторые продукты, такие как мясо, белое мясо, красное мясо», - добавил он.
Ранее «Руспродсоюз» сообщил о снижении цен на яйца в России на 1,5 процента.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru