В Иране заявили о готовности поставлять в Россию яйца

Иран готов поставлять куриные яйца в России, сообщает РИА Новости со ссылкой на торгового атташе посольства Ирана в РФ Рахими Мохсен.

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Он назвал потенциальное сотрудничество «хорошей возможностью работать вместе». Тегеран в свою очередь заинтересован в российской мясной продукции.

«Сейчас нам необходимо импортировать некоторые продукты, такие как мясо, белое мясо, красное мясо», - добавил он.

Ранее «Руспродсоюз» сообщил о снижении цен на яйца в России на 1,5 процента.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
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