СМИ: В Омске обнаружили свалку из сотен куриных яиц

Жители Омска обнаружили свалку из сотен куриных яиц. Об этом сообщает паблик «Голос Омска», опубликовавший видео от очевидцев.

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Уточняется, что нелегальная свалка была выявлена на территории посёлка Чкаловский.

«Повсюду разбросаны куриные яйца, которые сейчас стоят очень дорого», — рассказал паблику автор видео.

Отмечается что мэрия Омска уже заинтересовалась свалкой из куриных яиц и попросила очевидца уточнить координаты.

Ранее Руспродсоюзе заявили, что импортные куриные яйца, которые завозятся в Россию, вместо торговых сетей попали на переработку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
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