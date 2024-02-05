СМИ: В Омске обнаружили свалку из сотен куриных яиц
Жители Омска обнаружили свалку из сотен куриных яиц. Об этом сообщает паблик «Голос Омска», опубликовавший видео от очевидцев.
Уточняется, что нелегальная свалка была выявлена на территории посёлка Чкаловский.
«Повсюду разбросаны куриные яйца, которые сейчас стоят очень дорого», — рассказал паблику автор видео.
Отмечается что мэрия Омска уже заинтересовалась свалкой из куриных яиц и попросила очевидца уточнить координаты.
Ранее Руспродсоюзе заявили, что импортные куриные яйца, которые завозятся в Россию, вместо торговых сетей попали на переработку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru