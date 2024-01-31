«Руспродсоюз»: Цены на яйца в России снизились на 1,5% в конце января

Россия с начала года ввезла 60,7 миллиона куриных яиц из Турции, Азербайджана и Белоруссии, на которую пришлась основная доля поставок – 89%. Об этом свидетельствуют данные Россельхознадзора. Белоруссия поставила в Россию с 1 по 25 января 2024 года 54 миллиона штук яиц. Отмечается, что в 2024 году поставки куриного яйца велись только из этих трех стран. Подчеркивается, что за неполный январь импорт удвоился, передает «Радиоточка НСН».

