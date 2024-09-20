В ИНП РАН заявили о сокращении числа трудоспособных россиян к 2050 году

По мнению аналитиков, тенденция будет сопровождаться общей автоматизацией труда и повышением производительности. В основе прогноза специалистов ИНП РАН сценарии, согласно которым ежегодный рост ВВП составит 2-3,2%.

Уточняется, что наиболее существенные перемены в структуре занятости ожидаются в сельском хозяйстве, где доля занятых снизится с 6,7% в 2019 году до 5,3% в 2035 году. Также ситуация заметно изменится в торговле, в которой доля занятых снизится с 19% до 17%.

Ранее руководитель кадровой службы компании «РосКо – Консалтинг и аудит» Ольга Борисова заявила, что российской экономике ежегодно необходимо привлекать от 390 тысяч до 1,1 миллиона трудовых мигрантов. На фоне демографического кризиса к 2030 году этот показатель может увеличиться до двух миллионов иностранных сотрудников, напоминает «Радиоточка НСН».

