В ИНП РАН заявили о сокращении числа трудоспособных россиян к 2050 году
К 2030 году число трудоспособных жителей России возрастет до 87,3 миллиона человек, однако затем, к 2050 году, их количество снизится до 75 миллионов. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на исследование экспертов Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН.
По мнению аналитиков, тенденция будет сопровождаться общей автоматизацией труда и повышением производительности. В основе прогноза специалистов ИНП РАН сценарии, согласно которым ежегодный рост ВВП составит 2-3,2%.
Уточняется, что наиболее существенные перемены в структуре занятости ожидаются в сельском хозяйстве, где доля занятых снизится с 6,7% в 2019 году до 5,3% в 2035 году. Также ситуация заметно изменится в торговле, в которой доля занятых снизится с 19% до 17%.
Ранее руководитель кадровой службы компании «РосКо – Консалтинг и аудит» Ольга Борисова заявила, что российской экономике ежегодно необходимо привлекать от 390 тысяч до 1,1 миллиона трудовых мигрантов. На фоне демографического кризиса к 2030 году этот показатель может увеличиться до двух миллионов иностранных сотрудников, напоминает «Радиоточка НСН».
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