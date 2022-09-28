В Госдуму внесли законопроект об увеличении МРОТ в 2023 году

Российское правительство внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект об установлении в 2023 году минимального размера оплаты труда (МРОТ) на уровне 16 242 рубля. Соответствующий документ опубликован в электронной базе парламента.

Минтруд предложил увеличить МРОТ и прожиточный минимум

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что МРОТ предлагается увеличить на 6,3% по отношению к показателям 2022 года.

«Исходя из устанавливаемой величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ на 2023 год 15 669 рублей с ростом на 3,3% к предыдущему году, МРОТ с 1 января 2023 года предлагается установить в сумме 16 242 рубля в месяц с ростом на 6,3% к предыдущему году», - уточняется в документе.

В кабмине добавили, что принятие законопроекта «будет способствовать обеспечению повышения заработной платы около 3,5 млн работников».

Ранее кандидат экономических наук Михаил Беляев заявил, что повышение МРОТ и прожиточного минимума не позволят частным работодателям «платить людям меньше определённого уровня», пишут «Известия».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МРОТЗаконопроектГосдумаПравительство России
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