В Госдуму внесли законопроект об увеличении МРОТ в 2023 году
Российское правительство внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект об установлении в 2023 году минимального размера оплаты труда (МРОТ) на уровне 16 242 рубля. Соответствующий документ опубликован в электронной базе парламента.
В пояснительной записке к законопроекту говорится, что МРОТ предлагается увеличить на 6,3% по отношению к показателям 2022 года.
«Исходя из устанавливаемой величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ на 2023 год 15 669 рублей с ростом на 3,3% к предыдущему году, МРОТ с 1 января 2023 года предлагается установить в сумме 16 242 рубля в месяц с ростом на 6,3% к предыдущему году», - уточняется в документе.
В кабмине добавили, что принятие законопроекта «будет способствовать обеспечению повышения заработной платы около 3,5 млн работников».
Ранее кандидат экономических наук Михаил Беляев заявил, что повышение МРОТ и прожиточного минимума не позволят частным работодателям «платить людям меньше определённого уровня», пишут «Известия».
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