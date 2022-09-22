Минтруд предложил увеличить МРОТ и прожиточный минимум
Министерство труда и социальной защиты заявило, что в Госдуму в составе бюджетного пакета будут внесены законопроекты о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума (ПМ) на 2023 год, сообщает пресс-служба ведомства.
В сообщении говорится, что МРОТ и ПМ предлагается увеличить до 16 242 рублей и 14 375 рублей. После повышения ПМ трудоспособного населения составит 15 669 рублей (+ 1876 рублей), для пенсионеров – 12 363 рубля (+ 1481 рубль), для детей – 13 944 рубля (+ 1670 рублей).
«Повышение прожиточного минимума позволит увеличить ежемесячные выплаты для 15 миллионов граждан — семей с детьми, пенсионеров, беременных женщин», — заключили в министерстве.
Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов призвал призвал повысить прожиточный минимум в России до 25 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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