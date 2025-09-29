В Госдуму внесли законопроект об увеличении МРОТ
В Госдуму на рассмотрение был внесён законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в России. Об этом сообщает RT.
Согласно документу, внесённому в нижнюю палату парламента правительством РФ, предлагается с 1 января 2026 года установить МРОТ в сумме 27 093 рубля в месяц.
В пояснительной записке к законопроекту говорится, что это решение будет способствовать увеличению заработных плат около 4,6 млн работников.
Ранее глава правительства Михаил Мишустин заявил, что работа по индексации МРОТ будет продолжена, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
