В Госдуму внесли законопроект об условиях возврата ушедших из РФ компаний
Депутаты от фракции «Новые люди» внесли на рассмотрение в Госдуму законопроект, предполагающий введение мер воздействия на ушедшие из РФ компании из недружественных стран, желающие вернуться.
В частности, документ предусматривает, что такие фирмы должны будут раскрывать технологии, используемые ими при создании высокотехнологичной продукции.
Также законопроект предполагает создание Фонда технологического суверенитета РФ. Вернувшиеся на российский рынок иностранные компании будут обязаны отчислять в него 2% от размера своего капитала.
«Создание Фонда... направлено на содействие достижению технологического лидерства РФ, а также на распределение полученных денежных средств... в адрес российских организаций - разработчиков технологий», - говорится в пояснительной записке.
Ранее замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов заявил, что ведомство пока не получало заявок о возвращении от ушедших зарубежных брендов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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