В Госдуму внесли законопроект о повышении максимального размера микрозайма для предпринимателей
Глава комитета Госдумы по финансовому рынке Анатолий Аксаков и и председатель комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Демин внесли законопроект, согласно которому максимальный размер микрозайма для юридических лиц и предпринимателей может быть увеличен до 7 миллионов рублей, сообщает ТАСС.
На данный момент сумма микрозайма для предпринимателей не может превышать 5 миллионов рублей.
Отмечается, что мера продиктована ростом инфляции, а также связана с устойчивым спросом со стороны предпринимателей на микрозаймы.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, которое позволит снизить нагрузку на бизнес и сократить издержки, связанные с прохождением разрешительных процедур.
В частности, в документе говорится об автоматическом продлении сроков действия лицензий и прочих разрешительных документов на 12 месяцев. Кроме того, в 2022 году будет действовать упрощённая схема их получения или переоформления.
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