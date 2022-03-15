В Госдуму внесли законопроект о повышении максимального размера микрозайма для предпринимателей

Глава комитета Госдумы по финансовому рынке Анатолий Аксаков и и председатель комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Демин внесли законопроект, согласно которому максимальный размер микрозайма для юридических лиц и предпринимателей может быть увеличен до 7 миллионов рублей, сообщает ТАСС.

На данный момент сумма микрозайма для предпринимателей не может превышать 5 миллионов рублей.

Отмечается, что мера продиктована ростом инфляции, а также связана с устойчивым спросом со стороны предпринимателей на микрозаймы.