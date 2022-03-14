Мишустин подписал постановление об автоматическом продлении лицензий

В частности, в документе говорится об автоматическом продлении сроков действия лицензий и прочих разрешительных документов на 12 месяцев. Кроме того, в 2022 году будет действовать упрощённая схема их получения или переоформления.

Подписанное главой кабмина постановление затрагивает более 120 видов разрешений в различных отраслях, а автоматическое продление или переоформление в упрощенном порядке коснётся свыше 2,5 млн таких документов.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о поддержке граждан и бизнеса, согласно которому правительству дано право в 2022 году разрешать предпринимателям работать без продления лицензии, а также продлевать действие разрешения без обязательной оценки соответствия, уплаты госпошлины и госуслуг, сообщает RT.