В Госдуму внесли поправки о невозможности снижения МРОТ
Депутаты от «Единой России» внесли в Госдуму поправки в законопроект, которые сделают невозможным снижение минимального размера труда (МРОТ) ни при каких условиях. Об этом заявил первый зампред фракции Андрей Исаев.
«Мы фиксируем, что даже в том случае, если медианная заработная плата снизится, МРОТ при этом снижаться не может. МРОТ не может быть снижен ни при каких обстоятельствах, он сможет только расти», — цитирует Исаева ТАСС.
Напомним, в октябре министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что при новой методике расчета МРОТ в России с 2021 года будет расти быстрее, чем прожиточный минимум, подчеркивает Ura.ru.
Между тем, лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) нужно как можно скорее поднять до 50-60 тысяч рублей, сообщает пресс-служба лидера СР.
По словам Миронова, МРОТ в России необходимо рассчитывать на уровне половины от зарплат среднего класса, 50-60 тысяч рублей, что позволит решить проблему «работающих бедных», а потребительский спрос при таких заработках «обеспечит очень существенный экономический рост».
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