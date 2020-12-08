В Госдуму внесли поправки о невозможности снижения МРОТ

Депутаты от «Единой России» внесли в Госдуму поправки в законопроект, которые сделают невозможным снижение минимального размера труда (МРОТ) ни при каких условиях. Об этом заявил первый зампред фракции Андрей Исаев.

«Мы фиксируем, что даже в том случае, если медианная заработная плата снизится, МРОТ при этом снижаться не может. МРОТ не может быть снижен ни при каких обстоятельствах, он сможет только расти», — цитирует Исаева ТАСС.

Напомним, в октябре министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что при новой методике расчета МРОТ в России с 2021 года будет расти быстрее, чем прожиточный минимум, подчеркивает Ura.ru.

Минтруд ожидает увеличения МРОТ к 2023 году

Между тем, лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) нужно как можно скорее поднять до 50-60 тысяч рублей, сообщает пресс-служба лидера СР.

По словам Миронова, МРОТ в России необходимо рассчитывать на уровне половины от зарплат среднего класса, 50-60 тысяч рублей, что позволит решить проблему «работающих бедных», а потребительский спрос при таких заработках «обеспечит очень существенный экономический рост».

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ФОТО: РИА Новости
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