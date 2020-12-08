В Госдуму внесли поправки о невозможности снижения МРОТ

Депутаты от «Единой России» внесли в Госдуму поправки в законопроект, которые сделают невозможным снижение минимального размера труда (МРОТ) ни при каких условиях. Об этом заявил первый зампред фракции Андрей Исаев.

«Мы фиксируем, что даже в том случае, если медианная заработная плата снизится, МРОТ при этом снижаться не может. МРОТ не может быть снижен ни при каких обстоятельствах, он сможет только расти», — цитирует Исаева ТАСС.

Напомним, в октябре министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что при новой методике расчета МРОТ в России с 2021 года будет расти быстрее, чем прожиточный минимум, подчеркивает Ura.ru.