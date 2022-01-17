В Госдуму внесены поправки об индексации пенсий в России на 8,6%

Правительство РФ внесло в Госдуму поправки об индексации пенсий в России на 8,6% с 1 января 2022 года. Соответствующий документ опубликован в думской электронной базе данных.

Предполагается, что поправки нижняя палата рассмотрит во втором и, возможно, сразу в третьем чтении в четверг, 20 января. Средний размер пенсии после индексации в этом году составит около 19 тысяч рублей.

В СФ назвали сроки принятия закона об предложенной Путиным индексации пенсий

Президент России Владимир Путин 12 января во время совещания с правительством заявил, что принятые ранее решения не позволяют покрыть расходы пенсионеров, связанные с ростом цен. Российский лидер назвал эти меры недостаточными и предложил проиндексировать пенсии на 8,6%, чтобы они были выше инфляции.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГосдумаИндексацияПенсии
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