В СФ назвали сроки принятия закона об предложенной Путиным индексации пенсий

По её мнению, предложенная президентом Владимиром Путиным индексация пенсий на 8,6% процента будет проведена, скорее всего с 1 января, задним числом.

«Думаю, до конца января закон будет принят. На первых же заседаниях Госдумы и Совета Федерации», - отметила сенатор.

Ранее Бибикова заявила, что после индексации размер пенсии в среднем увеличится на 1 400 рублей, но если сейчас выплата выше среднего, то и прибавка будет больше, сообщают «Невские новости».