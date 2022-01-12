В СФ назвали сроки принятия закона об предложенной Путиным индексации пенсий

Зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова заявила, что по существующему закону индексация пенсий в России проводится с 1 января, сообщает РИА Новости.

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По её мнению, предложенная президентом Владимиром Путиным индексация пенсий на 8,6% процента будет проведена, скорее всего с 1 января, задним числом.

«Думаю, до конца января закон будет принят. На первых же заседаниях Госдумы и Совета Федерации», - отметила сенатор.

Ранее Бибикова заявила, что после индексации размер пенсии в среднем увеличится на 1 400 рублей, но если сейчас выплата выше среднего, то и прибавка будет больше, сообщают «Невские новости».

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ФОТО: РИА Новости
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