В Госдуме заявили о движении к четырехдневной рабочей неделе и повышению зарплаты

Идея о четырехдневной рабочей неделе в России не похоронена. Об этом заявил первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев.

«Переход на четырехдневную рабочую неделю при увеличении зарплаты — это магистральный путь, и мы будем двигаться в этом направлении», — заявил депутат в ходе брифинга.