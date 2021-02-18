В Госдуме заявили о движении к четырехдневной рабочей неделе и повышению зарплаты

Идея о четырехдневной рабочей неделе в России не похоронена. Об этом заявил первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев.

«Переход на четырехдневную рабочую неделю при увеличении зарплаты — это магистральный путь, и мы будем двигаться в этом направлении», — заявил депутат в ходе брифинга.

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Вместе с тем он сообщил, что пандемия сделала дискуссию об этом неактуальной. Приоритетом сейчас является защита прав трудящихся.

«Стратегически задача сохраняется, но на первый план выходят задачи защиты интересов работников», — отметил Исаев.

Ранее зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что пандемия оживила идею четырехдневной рабочей недели, однако переходить на нее, по его мнению, надо не в ущерб развитию экономики.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Госдума
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