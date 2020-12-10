В Госдуме заявили о дефиците молока в России

Цели стратегии импортозамещения продовольствия в России не выполнены, показало исследование Национального рейтингового агентства. Так, значительный уровень местного производства был достигнут только относительно мяса – 65% этой продукции создается внутри России. А вот импорт молока сократился на 20% вместо заявленных в стратегии импортозамещения 30%, овощей – на 27% вместо 70%. При этом импорт из стран, ввоз откуда не запрещен, все больше напоминает реэкспорт «запрещенки», пишет «Коммерсантъ».

Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников рассказал на пресс-конференции НСН, что в России колоссальный дефицит молока.

«Открытые в России сыроваренные заводы не могут выйти на проектную мощность, так как им не хватает молока нужного качества», - сказал он.

Он отметил, качество российских сыров «оставляет желать лучшего и не достигает французских».

На это исполнительный директор Национального союза производителей молока Артём Белов в ходе пресс-конференции заявил, что качество российского молока за последние 10-15 лет сильно выросло, а советским молоком и сравнивать нельзя.

«Это совершенно другой продукт», - заявил Белов и пояснил, что увеличение срока молока с 3-5 дней до 7-8 обусловлен не добавками, а лучшей фильтрацией.

Меньше проблем с замещением мяса птицы и свинины, но тут есть проблема цен, отметил депутат.

«В ходе импортозамещения цены на продукцию не упали, а только возросли», - говорит он.

Бывший заместитель министра сельского хозяйства России Леонид Холод в интервью НСН ранее заявил, что если смотреть на цифры по доктрине продовольственной безопасности, то ситуация вполне хорошая, а полного импортозамещения добиваться никто и не собирался.

