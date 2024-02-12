Депутат Кирьянов: IT-специалисты возвращаются в РФ из-за отказа в «удаленке»

«Отток кадров – это внутренняя и локальная вещь. Мы видим, скорее, возврат многих специалистов в Россию из иностранных юрисдикций. В том числе это связано с невозможностью работать в удаленном режиме по многим направлениям. Все-таки, работодатель в основном находится в РФ, если мы говорим об IT-отрасли. При этом мы видим, что год от года серьезно увеличивается количество бюджетных мест по IT-специальностям, мы работаем над подготовкой кадров для самых современных, технологически развитых отраслей», - сказал Кирьянов.

Депутат также отметил, что Россия успешно решает проблему доступа к технологиям на фоне санкций.

«Проблема с доступом к технологиям в рамках обретения технологического суверенитета решается двумя путями. Первый – это развитие собственных технологических платформ, производств, которые дают востребованные аналоги. Второй – это формат импортозамещения через параллельный импорт и страны-посредники. В целом, мы сегодня не видим проблем с точки зрения технологического равенства с ведущими державами», - резюмировал собеседник НСН.

Все больше российских IT-компаний запрещают удаленную работу из-за рубежа. В частности, ранее VK сообщал, что некоторые специалисты «ВКонтакте» обязаны большую часть рабочего времени проводить в офисе из-за «доступа к определенным ресурсам, обеспечивающих безопасность данных пользователей, сотрудников и контрагентов», передает «Радиоточка НСН».

