Депутат Кирьянов: IT-специалисты возвращаются в РФ из-за отказа в «удаленке»

Отток кадров является локальной вещью, многие специалисты возвращаются в Россию, отметил в эфире НСН депутат Артем Кирьянов. 

IT-специалисты возвращаются в Россию из-за невозможности работать удаленно на российские компании из других стран, рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов в разговоре с НСН. При этом он отметил, что в стране серьезно увеличивается количество бюджетных мест по IT-специальностям.

Ранее глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева в интервью CNBC предрекла тяжелые времена для российской экономики. По ее мнению, РФ столкнется с проблемами, несмотря на повышение прогнозов экономического роста организацией в январе 2024 года. Георгиева объяснила это переходом на «военную экономику». В частности, она также указала, что российскую экономику ждут трудные времена из-за оттока людей и ограниченного доступа к технологиям на фоне санкций. Кирьянов отметил, что в РФ нет массового оттока кадров.

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«Отток кадров – это внутренняя и локальная вещь. Мы видим, скорее, возврат многих специалистов в Россию из иностранных юрисдикций. В том числе это связано с невозможностью работать в удаленном режиме по многим направлениям. Все-таки, работодатель в основном находится в РФ, если мы говорим об IT-отрасли. При этом мы видим, что год от года серьезно увеличивается количество бюджетных мест по IT-специальностям, мы работаем над подготовкой кадров для самых современных, технологически развитых отраслей», - сказал Кирьянов.

Депутат также отметил, что Россия успешно решает проблему доступа к технологиям на фоне санкций.

«Проблема с доступом к технологиям в рамках обретения технологического суверенитета решается двумя путями. Первый – это развитие собственных технологических платформ, производств, которые дают востребованные аналоги. Второй – это формат импортозамещения через параллельный импорт и страны-посредники. В целом, мы сегодня не видим проблем с точки зрения технологического равенства с ведущими державами», - резюмировал собеседник НСН.

Все больше российских IT-компаний запрещают удаленную работу из-за рубежа. В частности, ранее VK сообщал, что некоторые специалисты «ВКонтакте» обязаны большую часть рабочего времени проводить в офисе из-за «доступа к определенным ресурсам, обеспечивающих безопасность данных пользователей, сотрудников и контрагентов», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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