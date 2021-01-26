Заграница нам поможет. В Госдуме не верят в дефицит продуктов
Депутат Госдумы Сергей Калашников в эфире НСН выразил уверенность, что у властей есть возможность не допустить дефицита продуктов.
Федеральная налоговая служба стала запрашивать у производителей поквартальный прогноз изменения цен на базовые товары. Как сообщает «Коммерсант», у отраслевых объединений появились опасения, что таким образом правительство готовится к расширению категорий социально значимых товаров, на которые может быть установлена предельная цена для сдерживания инфляции.
Ранее Счётная палата предупредила о риске дефицита продовольствия из-за дальнейшего ограничения цен. В Минсельхозе, однако, уверяют, что никакого дефицита не будет: на агропромышленном рынке сложилась стабильная ситуация.
Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников в эфире НСН допустил возможность дефицита по некоторым сегментам продовольствия, но выразил уверенность, что его можно будет покрыть за счет импорта.
«Дефицита мяса и мясных продуктов не будет. Мясное производство недостаточно гибкое. Экономический цикл производства мяса непрерывный. Нельзя куда-то деть мясо. Это возможно только в сельскохозяйственной полевой продукции: если цены будут неудовлетворительные, сельхозпроизводитель может быстро переориентироваться на другую продукцию, которая не подпадает под такое регулирование. Это может создать определенный дефицит для регулируемых товаров. Но у нас есть импортное продовольствие, которое и так составляет большую долю. Так что у нас есть возможность не допустить дефицита продуктов. Считаю, что в данном случае больше прав Минсельхоз, чем Счетная палата», - сказал Калашников.
Ранее правительство заморозило цены на масло и сахар. Сейчас обсуждается введение предельных цен на макароны и зерно.
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