Заграница нам поможет. В Госдуме не верят в дефицит продуктов

Федеральная налоговая служба стала запрашивать у производителей поквартальный прогноз изменения цен на базовые товары. Как сообщает «Коммерсант», у отраслевых объединений появились опасения, что таким образом правительство готовится к расширению категорий социально значимых товаров, на которые может быть установлена предельная цена для сдерживания инфляции.

Ранее Счётная палата предупредила о риске дефицита продовольствия из-за дальнейшего ограничения цен. В Минсельхозе, однако, уверяют, что никакого дефицита не будет: на агропромышленном рынке сложилась стабильная ситуация.

Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников в эфире НСН допустил возможность дефицита по некоторым сегментам продовольствия, но выразил уверенность, что его можно будет покрыть за счет импорта.