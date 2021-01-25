Опровержение дефицита продуктов вместо предотвращения

О возможном дефиците базовых продуктов питания как одном из последствий соглашения по ограничению роста цен на них предупредила Счетная палата РФ. С одной стороны, аудиторы констатировали «стабилизацию либо некоторое снижение цен на отдельные продовольственные товары». С другой - указали на «риски возникновения дефицита из-за отказа крупных производителей продавать продукцию по фиксированным ценам, а также из-за возможного распространения ценового регулирования на новые товары».

«Производителям может быть невыгодно продавать свою продукцию по установленным ценам, а предложенной компенсации будет недостаточно, чтобы покрыть упущенную прибыль», - говорится в публикации Счетной палаты.

Аудиторы напомнили о поступавших в начале года сообщениях об отказе производителей продавать по фиксированным ценам сахар и подсолнечное масло.

Еще одним фактором, который может спровоцировать дефицит на отдельные категории товаров, как полагают в Счетной палате, может стать ажиотажный спрос на продукты по сниженным ценам.

Олимпийское спокойствие излучает реакция на предупреждение о возможном дефиците продуктов со стороны Минсельхоза. Никакого дефицита не ожидается, поскольку на агропромышленном рынке страны сложилась стабильная ситуация, следует из сообщения ведомства, которое приводит РБК.

«Производство продукции АПК в России демонстрирует устойчивый рост, что позволяет обеспечивать внутренний рынок всеми основными категориями продуктов питания», - заверили в Минсельхозе.

В ведомстве добавили, что принятых правительством страны мер «достаточно для выравнивания ценовой ситуации».

Цифры, однако, показывают, что это не так. Цены на «оскандалившиеся» сахар и подсолнечное масло в январе так и остались выше предельных значений, зафиксированных в соглашении между правительством, ретейлом и производителями. По данным Росстата, за период с 12 по 18 января в среднем по стране стоимость сахар-песка снизились всего на 0,5%, а подсолнечное масло и вовсе подорожало, хотя и всего на 0,1%.

И еще несколько слов о том, что касается «выравнивания ценовой ситуации». За упомянутый в отчете Росстата период дорожало подавляющее большинство продуктов питания: мясо, рыба, куры, макароны, детское питание, чай, консервы, практически вся овощная продукция. Дешевели только гречка, пшено, сосиски с молоком да хлеб из муки первого и второго сортов – в пределах 0,1-0,2%. Более менее отличное от погрешности снижение цен зафиксировано разве что на яйца – в среднем по стране на 0,7%. И только.

А эти данные означают всего лишь, что убаюкивающих речей о «достаточных» мерах не хватит на то, чтобы переломить тенденцию роста продуктовых цен. Как, впрочем, и то, что опровержение дефицита и меры по его предотвращению – далеко не одно и то же.

