В Госдуме выступили за национализацию монополий

Национализировать наиболее важные компании страны предложила правительству Федерация независимых профсоюзов России. В письме, адресованном премьеру Михаилу Мишустину, сказано, что пандемия коронавируса может привести к падению стоимости акций. Это приведет к экономически нестабильной ситуации на предприятиях, чем могут воспользоваться рейдеры для захвата компаний.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, замруководителя фракции «Справедливая Россия» Олег Шеин в эфире НСН поддержал эту инициативу.