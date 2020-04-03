В Госдуме выступили за национализацию монополий
Олег Шеин в эфире НСН поддержал инициативу профсоюзов.
Национализировать наиболее важные компании страны предложила правительству Федерация независимых профсоюзов России. В письме, адресованном премьеру Михаилу Мишустину, сказано, что пандемия коронавируса может привести к падению стоимости акций. Это приведет к экономически нестабильной ситуации на предприятиях, чем могут воспользоваться рейдеры для захвата компаний.
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, замруководителя фракции «Справедливая Россия» Олег Шеин в эфире НСН поддержал эту инициативу.
«Я всегда выступал за национализацию того, что относится к категории монополий. Там, где конкуренции не может быть. Монопольный сегмент рынка, безусловно, должен быть государственной собственностью. Мы прекрасно понимаем, что российский крупный капитал вовсю пользуется налоговыми льготами, которые невероятны для других стран, в условиях, когда государство фактически лишилось источников дохода в бюджет. А госрасходы качественно возрастают в связи с пандемией», - сказал он.
Ранее Олег Шеин в беседе с НСН заявил, что предложение уравнять зарплату депутатов со средней по России может обсуждаться всерьёз.
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