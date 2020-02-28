В Федерации профсоюзов объяснили, как россиянам оплатят выходной 22 апреля
Получающим оклады россиянам не придётся брать 22 апреля выходной за свой счёт, поэтому на их доходах дополнительный выходной не скажется – он юридически оплачиваемый. Об этом заявил глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков, сообщает РИА Новости.
А вот те, кто работает сдельно, не получат зарплату за 22 апреля, рассказал Шмаков.
День 22 апреля будет объявлен нерабочим в связи с проведением общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ. Эту дату утвердил президент РФ Владимир Путин. Накануне комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал соответствующие поправки о дате проведения плебисцита.
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