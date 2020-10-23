В Госдуме сравнили госпрограммы с неспособным ожить покойником
Реализуемые в России госпрограммы доказали свою неэффективность, а потому стоит от них отказаться, заявил на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам его глава Андрей Макаров, передает «Интерфакс».
В комитете шла дискуссия между Макаровым и главой Минэкономразвития Максимом Решетниковым. Макаров предложил отказаться от госпрограмм и «работать на основании национальных целей», однако министр с этим не согласился, хотя и признал, что существующая система целевых индикаторов программ не отражает поставленные президентом страны задачи.
Макаров усомнился в том, что госпрограммы можно перенастроить и сравнил их с покойником. «Его можно подкрасить, можно тон наложить, можно там румянец, будет выглядеть обалденно совершенно, но не оживет», — сказал депутат.
Месяц назад кабмин РФ одобрил проект госбюджета, предусматривающий сокращение расходов на чиновников и вооружение. В одобренном правительством проекте госбюджета планируется на 10% оптимизировать все «незащищенные» статьи бюджетных расходов.
В частности, на 5% сократят госпрограммы по вооружению. Кроме того, в 2021 году не предполагается индексировать зарплаты чиновников, за счет этого в будущем году бюджетные ассигнования сократят на 927 миллиардов рублей. Урезание расходов предстоит Крыму. Анонсированные финансовым ведомством цифры таковы: в 2021-м расходы могут снизить на 8,5 млрд рублей, до 76,1 млрд, а в 2022 году - на 9,1 млрд, до 82,3 млрд рублей.
Расходы на космические программы в 2021-2023 годах будут снижены на 60 миллиардов рублей. Но изменения не затронут главную программу – федеральную космическую программу России на 2016-2025 годы.
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