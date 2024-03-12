В Госдуме согласовали новые размеры ущерба по экономическим преступлениям

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять во втором чтении законопроект об индексации крупного и особо крупного размеров ущерба по ряду экономических преступлений.

При этом депутаты предложили увеличить размер ущерба с 10 тысяч рублей (такой уровень обсуждался в первом чтении) до 250 тысяч.