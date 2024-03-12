В Госдуме согласовали новые размеры ущерба по экономическим преступлениям

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять во втором чтении законопроект об индексации крупного и особо крупного размеров ущерба по ряду экономических преступлений.

При этом депутаты предложили увеличить размер ущерба с 10 тысяч рублей (такой уровень обсуждался в первом чтении) до 250 тысяч.

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Сообщается, что мера направлена на гуманизацию уголовного наказания в сфере экономической деятельности.

Число экономических преступлений в России с начала текущего года уменьшилось на 6%, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры РФ.

Отмечается, что общий массив экономических преступлений относительно января-августа прошлого года уменьшился с 85,1 тысячи до 79,9 тысяч. Подчеркивается, что на такие преступления приходится свыше половины выявляемого ущерба от преступлений - 203,6 миллиарда рублей, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
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