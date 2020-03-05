В Госдуме раскритиковали выравнивание тарифов на электроэнергию

В рамках предложенной спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко Единой госполитики формирования тарифов на электроэнергию расценки в регионах будут выравнивать как минимум до средних по стране, пишут «Известия». Сейчас это в среднем 3,4 рубля за 1 кВт/ч, причем в Иркутской тариф ниже одного рубля, а на Чукотке и Камчатке – около восьми рублей, говорится в материале.

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Член комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Валерий Семенов уточняет, что тарифы не будут усреднять: их снижения добьются за счёт усиления государственного регулирования – завышенные тарифы будут пересмотрены и доведены до экономически обоснованных. Кроме того, чтобы существующие тарифы в ряде регионов не выросли, используют механизм государственного субсидирования.

Глава комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская в эфире НСН заявила, что уравнивать тарифы для регионов – неправильно.

«Это неправильно по определению, потому что у нас во всех регионах разные потребности в разных видах коммунальных услуг – и по воде, и по теплу. Сравните север – например, Норильск, и южные регионы. Тут разница будет очень большая в потреблении тепловой энергии.

Есть предельный индекс по всем коммунальным услугам. Детали – в постановлениях правительства, но в Жилищном кодексе эта запись есть, и она никуда не денется. ФАС на федеральном уровне регулярно устанавливает эти предельные индексы для субъектов РФ. Это говорит как раз о специфике регионов – страна-то большая», - отметила Хованская.

За тем, чтобы тарифы не были превышены, следит как раз антимонопольная служба. Но разброс по тарифам, по словам Хованской, только часть проблемы.

«Нельзя говорить только о тарифах, забывая о нормативах. Часто я наблюдаю сильнейшую проблему: разброс по нормативам гораздо более серьёзный, чем по тарифам. Там, где якобы занижают тарифы, жалея своих жителей, особенно перед выборами, – там просто поднимают норматив, и всё. Или занижают его, когда надо рассчитывать субсидию – адресную помощь гражданам», - сказала она.

Что касается дотаций, то они нужны в полностью дотационных регионах, полагает Хованская. Однако разговоры о дотировании коммунальных услуг там так и остаются разговорами, а жители жалуются на завышенные тарифы, посетовала собеседница НСН.

Ранее депутат Госдумы Борис Чернышов предложил предусмотреть скидки на оплату ЖКХ для тех граждан которые откажутся от бумажных квитанций в пользу онлайн-оплаты.

