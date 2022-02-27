В Госдуме рассказали о действиях РФ при возможном отключении от SWIFT

Ранее глава думского комитета в беседе с Газетой.ру отмечал, что при отключении от SWIFT Москве придется договариваться и Китаем и другими крупными партнерами, чтобы осуществлять внешние финансовые взаимодействия в рамках отечественной системы межбанковских платежей.

Отключение от SWIFT может стать очередной санкцией, введенной против России в связи с военной операцией на Украине. Отмечается, что такие меры ожидают банки, попавшие под ограничения западных стран.

