В Госдуме рассказали о действиях РФ при возможном отключении от SWIFT

Россия в случае отключения от международной банковской системы SWIFT сможет использовать собственную систему передачи финансовых сообщений и инфраструктуру дружественных стран. Об этом заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

ОSWIFT`али. Аналитики и политики поспорили о последствиях отключения России от SWIFT

Ранее глава думского комитета в беседе с Газетой.ру отмечал, что при отключении от SWIFT Москве придется договариваться и Китаем и другими крупными партнерами, чтобы осуществлять внешние финансовые взаимодействия в рамках отечественной системы межбанковских платежей.

Отключение от SWIFT может стать очередной санкцией, введенной против России в связи с военной операцией на Украине. Отмечается, что такие меры ожидают банки, попавшие под ограничения западных стран.

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