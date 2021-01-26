СМИ: за контроль цен на продукты взялась ФНС

При этом участники рынка заявили, что предсказать динамику цен практически невозможно. Кроме того, их волнует риск утечки данных, представляющих коммерческую тайну.

Вместе с тем Ассоциации компаний розничной торговли (включает X5 Retail Group, «Магнит», «Ленту», Auchan и др.) заявили, что не получали информацию от сетей о подобных запросах.

На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам заявил, что цены на продукты в России выросли заметно больше инфляции и эту проблему необходимо снова обсудить.

Между тем, Счётная палата России видит риски возникновения дефицита товаров, подпавших под регулирование цен, передает RT.







