СМИ: за контроль цен на продукты взялась ФНС

Федеральная налоговая служба (ФНС) взялась за контроль стоимости социально значимых продуктов. Об этом пишет газета «Коммерсант». По ее данным, налоговики начали запрашивать у производителей поквартальный прогноз изменения цен на базовые продукты до конца года. Речь идет о мясе, рыбе, молочных продуктах, а также сахаре, соли, чае, хлебе, крупах, овощах и других товарах.

Опровержение дефицита продуктов вместо предотвращения

При этом участники рынка заявили, что предсказать динамику цен практически невозможно. Кроме того, их волнует риск утечки данных, представляющих коммерческую тайну.

Вместе с тем Ассоциации компаний розничной торговли (включает X5 Retail Group, «Магнит», «Ленту», Auchan и др.) заявили, что не получали информацию от сетей о подобных запросах.

На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам заявил, что цены на продукты в России выросли заметно больше инфляции и эту проблему необходимо снова обсудить.

Между тем, Счётная палата России видит риски возникновения дефицита товаров, подпавших под регулирование цен, передает RT.



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ФОТО: РИА Новости
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