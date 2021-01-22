В Госдуме призвали системно выращивать картофель

Некоторые торговые сети хотят закупать у поставщиков картофеля продукцию меньшего калибра. Об этом сообщила Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ).

Ранее Национальный союз производителей плодов и овощей сообщал, что производители картофеля из-за снижения качества продукции в связи с неблагоприятными погодными условиями в сезоне ведут переговоры с торговыми сетями о снижении требований по калибру картофеля.

Глава комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин (КПРФ) в эфире НСН высказался за плановый подход к заготовкам картофеля.