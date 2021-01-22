В Госдуме призвали системно выращивать картофель

Глава комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин в эфире НСН высказался за плановый подход к заготовкам картофеля для россиян.



Некоторые торговые сети хотят закупать у поставщиков картофеля продукцию меньшего калибра. Об этом сообщила Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ).

Ранее Национальный союз производителей плодов и овощей сообщал, что производители картофеля из-за снижения качества продукции в связи с неблагоприятными погодными условиями в сезоне ведут переговоры с торговыми сетями о снижении требований по калибру картофеля.

Глава комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин (КПРФ) в эфире НСН высказался за плановый подход к заготовкам картофеля.

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«Торговые сети при себестоимости овощей 14-15 рублей предлагают закупать их по 12 рублей. А потом выставляют их по 25 рублей без всякой переработки. Накручивают цены. То же самое и по плодово-ягодной продукции, то же и по картофелю. Торговые сети просто издеваются над производителями. Если у ребят нет своих торговых точек или твердых договоров, то получаются пробелы. Один год произвели побольше, цены упали, на следующий год люди сокращают площади, получается дефицит картофеля. Поэтому назрела системность, плановость в товарах первой необходимости, мы внесли соответствующий закон», - сказал Кашин.

Ранее Минсельхоз рекомендовал регионам провести с производителями переговоры о сдерживании цен на макароны, яйца и картофель.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТорговляГосдумаСельское Хозяйство
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