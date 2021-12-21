В Госдуме предложили запретить импортные молоко и говядину

Ввоз молока и говядины иностранного производства в Россию необходимо запретить, сообщает телеканал «360» со ссылкой на заявление депутата Госдумы Андрея Лугового.

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По его словам, потребуется нарастить собственное производство. Он предложил отметить в программе «Развитие агропромышленного комплекс», что Россия прекращает импорт молока и говядины начиная с 2025 года.

По словам парламентария, в течение ближайших трех лет РФ нарастит собственное производство с помощью бюджетных средств и денег инвесторов. Луговой отметил, что запасов молока и говядины должно быть столько, чтобы их хватало на рынке, а стоимость была небольшой.

Повышение себестоимости привело к потере рентабельности в молочной отрасли, заявил директор департамента аналитики Национального союза производителей молока (Союзмолоко) Алексей Воронин в пресс-центре НСН.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ПродуктыМясоМолоко
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