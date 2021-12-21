В Госдуме предложили запретить импортные молоко и говядину

По его словам, потребуется нарастить собственное производство. Он предложил отметить в программе «Развитие агропромышленного комплекс», что Россия прекращает импорт молока и говядины начиная с 2025 года.

По словам парламентария, в течение ближайших трех лет РФ нарастит собственное производство с помощью бюджетных средств и денег инвесторов. Луговой отметил, что запасов молока и говядины должно быть столько, чтобы их хватало на рынке, а стоимость была небольшой.

Повышение себестоимости привело к потере рентабельности в молочной отрасли, заявил директор департамента аналитики Национального союза производителей молока (Союзмолоко) Алексей Воронин в пресс-центре НСН.

