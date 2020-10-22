В Госдуме предложили заморозить цены на домашний интернет
Депутат Госдумы Евгений Федоров заявил, что цены на услуги домашнего интернета необходимо заморозить до 1 июля 2021 года. С таким предложением он обратился к главе Министерства цифрового развития Максуте Шадаеву, сообщает RT.
Парламентарий пояснил, что многие россияне сейчас вынуждены работать дистанционно. При этом опрос операторов фиксированной связи, в том числе домашнего интернета, показал, что в следующем году они ожидают повышения тарифов на свои услуги минимум на 10–20%.
В результате сотрудникам на удаленке придется нести дополнительные траты, так как наличие домашнего интернета для многих стало в период пандемии рабочей необходимостью.
Ранее ФАС признала «Теле2» нарушившим антимонопольное законодательство.
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