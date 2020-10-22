В Госдуме предложили заморозить цены на домашний интернет

Парламентарий пояснил, что многие россияне сейчас вынуждены работать дистанционно. При этом опрос операторов фиксированной связи, в том числе домашнего интернета, показал, что в следующем году они ожидают повышения тарифов на свои услуги минимум на 10–20%.

В результате сотрудникам на удаленке придется нести дополнительные траты, так как наличие домашнего интернета для многих стало в период пандемии рабочей необходимостью.

Ранее ФАС признала «Теле2» нарушившим антимонопольное законодательство.



