Население РФ «обрадовали» скорым подорожанием связи и интернета





Отечественные операторы связи увеличат тарифы на интернет, связь и телевидение не менее, чем на 10-20 % с будущего года. Такой прогноз дал глава Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК - объединяет крупнейших игроков интернет-отрасли) Сергей Плуготаренко.

Операторы и онлайн-платформы вынуждены тратить средства на развитие сетей и сервисов на фоне роста спроса, а также требований к скорости, отказоустойчивости и качеству интернета. Только в этом случае качество услуг, предоставляемых клиентам, может оставаться на относительно неплохом уровне.

Как следствие, данные вложения поставщики услуг заложат в цены для населения, пояснил Плуготаренко «Вечерней Москве». На удорожание тарифов также оказывают влияние слабеющий рубль, стоимость иностранного оборудования, необходимость модернизации цифровых сетей.

По оценке директора РАЭК, российский интернет на сегодня остается одним из самых недорогих и в то же время самых скоростных в мире. Сдержать рост цен в дальнейшем возможно только в том случае, если в России будет организовано более масштабное производство собственного оборудования, считает Плуготаренко. При этом услуги связи должны дотироваться государством.

