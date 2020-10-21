ФАС признала «Теле2» нарушившим антимонопольное законодательство
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ признала оператора «Теле2» нарушившим антимонопольное законодательство, повысив цены на ряд тарифов. Об этом говорится в сообщении ведомства.
В результате были ущемлены интересы потребителей - абонентов «Теле2». Возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства.
Оператору предписано привести тарифы, на которых с 12 мая произошло повышение цен, к уровню, существовавшему до совершения правонарушения.
После того, как «Теле2» повысил тарифы на услуги связи, ФАС выдала предупреждение. Однако оператор в течение двух недель с момента его получения не исполнил предписание.
Стоимость доступа в интернет в России в 2021 году может вырасти как минимум на 10%. О росте цен сообщили топ-менеджеры провайдеров, опрошенные аналитическим агентством Telecom Daily.
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