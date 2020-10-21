ФАС признала «Теле2» нарушившим антимонопольное законодательство

После того, как «Теле2» повысил тарифы на услуги связи, ФАС выдала предупреждение. Однако оператор в течение двух недель с момента его получения не исполнил предписание.

Стоимость доступа в интернет в России в 2021 году может вырасти как минимум на 10%. О росте цен сообщили топ-менеджеры провайдеров, опрошенные аналитическим агентством Telecom Daily.



