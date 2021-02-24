В Госдуме предложили ввести новый вид пособия для бедных семей
Пособия для детей из малообеспеченных семей для оплаты спортивных секций предложил ввести депутат Госдумы Иван Сухарев. Соответствующее письмо он направил на имя главы Минспорта Олега Матыцина, сообщает RT.
Парламентарий напомнил, что Минфин РФ в настоящее время прорабатывает возможность налоговых вычетов родителям за занятия спортом их детей. Однако, по его мнению, это не сделает более секции для детей небогатых родителей более доступными.
По подсчетам Сухарева, занятия стоят около 3-5 тысяч рублей в месяц, для двоих детей эта сумма может достичь 10 тысяч рублей, что больше НДФЛ, который уплачивают родители из малообеспеченных семей в месяц.
В связи с этим депутат просит рассмотреть возможность введения специальных адресных пособий. По его мнению, оно должно быть до 5 тысяч рублей в месяц.
Накануне сообщалось, что Совет Федерации пересмотрит порядок расчета и начисления пособий на ребенка.
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