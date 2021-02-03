Счетная палата: продуктовые сертификаты могут стать одной из мер соцпомощи
Счетная палата рассматривает введение продовольственных сертификатов как одну из мер социальной помощи нуждающимся россиянам, передает ТАСС слова директор департамента Счетной палаты Ольги Самариной.
По ее словам, это будут денежные выплаты, которые малообеспеченные семьи смогут потратить на те продукты, которые сочтут нужными.
Во вторник Минпромторг предложил правительству РФ ежемесячно перечислять нуждающимся гражданам средства, которые можно потратить на здоровые продукты.
Бывший замминистра экономики России по вопросам аграрного сектора Иван Стариков в разговоре с НСН отметил, что госрегулирование цен, которое предпринимает ныне правительство России по отдельным категориям продуктов, неэффективно, а проблему нужно решать адресной помощью нуждающимся.
По его словам, нужно ввести продовольственные сертификаты адресной продовольственной помощи малоимущим. Таких в России, по оценкам Старикова, около 30 миллионов человек, Это порядка 5 тысяч рублей в месяц на человека, 15-20 тысяч рублей в месяц на семью – это серьезная прибавка, а 1,5 триллиона рублей в год на всю программу по России - это небольшие деньги. Такая мера позволит помочь бедным и поддержать спрос на российскую сельхозпродукцию, уверен бывший замминистра.
Ранее Минпромторг, Минсельхоз, а также крупнейшие ретейлеры и производители в середине декабря заключили соглашение о стабилизации цен на сахар и масло. По условиям договора до 1 апреля 2021 года сахар от производителя будет стоить 36 рублей за килограмм, и в рознице стоимость не должна превышать 46 рублей. Отпускная цена за литр подсолнечного масла составит 95 рублей, максимальная стоимость в розничной продаже — 110 рублей.
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