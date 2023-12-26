В Госдуме предложили установить НДС в 10% на елочные игрушки
В России могут снизить НДС до 10% на елочные игрушки, сообщает РИА Новости со ссылкой на обращение в адрес главы кабмина Михаила Мишустина первого зампреда комитета Госдумы по просвещению Яну Лантратову.
По ее словам, необходимо, чтобы в условиях роста цен сделать их более доступными для граждан и поддержать отечественных производителей. Парламентарий указала, что такое решение представляется оправданным, поскольку в настоящий момент сниженная ставка НДС действует и на другие социально значимые товары, в том числе связанные с воспитанием и развитием детей.
Отмечается, что в декабре стало известно, что рост цен на елочные украшения российского производства составил до 20%, так как российские производители столкнулись с недостатком лакокрасочного сырья, удорожанием стекла, древесины и электроэнергии.
Ранее стало известно, что россияне в ноябре-начале декабря в среднем тратили на одну покупку елочных игрушек 377 рублей, что на 17% больше, чем годом ранее, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru