В Госдуме предложили установить МРОТ в размере 20 тысяч рублей

Соответствующий документ в своем Telegram-канале опубликовал автор инициативы, глава комитета нижней палаты по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Как отмечается, 20 тысяч рублей в месяц - «около 150% искусственно заниженной величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ».

По словам парламентариев, с начала 2021 года МРОТ вырос на 5,5% и составил 12 тысяч 792 рубля в месяц против 12тысяч 130 рублей в 2019 году.

В 2022 году МРОТ планируется повысить на 6,4% до 13 тысяч 617 рублей. При этом работника, получающего зарплату на уровне МРОТ, формально нельзя будет отнести к «работающему бедному», так как МРОТ будет выше прожиточного минимума, который на 2022 год на душу населения составит 11 тысяч 950 рублей, для трудоспособного населения – 13 тысяч 026 рублей, однако после уплаты с этой суммы подоходного налога в размере 13% работник получит на руки за полный месяц работы 11 тысяч 847 рублей.

Ранее директор Центра исследований постиндустриального общества Владислав Иноземцев рассказал, что медианная зарплата в РФ сейчас чуть больше 30 тысяч рублей. По его словам, на эти деньги нормально жить невозможно. При этом он назвал «приукрашиванием» данные Росстата о том, что в 2020 году финансовые затруднения испытывали 75,7% российских семей, в 2018 году - 79,5%, а в 2016 году - 84,6%.

