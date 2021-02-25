В Госдуме предложили отменить экологический сбор производителям биоразлагаемой упаковки
Для российских производителей биоразлагаемой упаковки предложили отменить экологический сбор. С инициативой выступил депутат Госдумы от фракции ЛДПР Максим Зайцев. Соответствующие письма он направил на имя глав Министерства промышленности и торговли и Министерства природных ресурсов и экологии, передает ТАСС.
Автор инициативы отметил, что несмотря на внедрение в стране программ раздельного сбора мусора, механизмов его сортировки и переработки, «производство биоразлагаемой упаковки до сих пор не нашло широкой поддержки». Парламентарий подчеркнул, что ее использование существенно снизило бы нагрузку на окружающую среду.
Зайцев просит глав ведомств рассмотреть возможность отмены экологического сбора для таких производителей, а также оказать им иную поддержку.
Ранее Генпрокуратура обнаружила многочисленные нарушения федерального законодательства Российским экологическим оператором в ходе плановой проверки работы РЭО и его учредителя - министерства природных ресурсов и экологии за 2019–2020 годы.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,2 млн+11 749 / сут.
Умерли
84 430+383 / сут.
Выздоровели
3,8 млн+12 218 / сут.
- Опрос: 84% россиян хотят получать дополнительную пенсию от работодателя
- Оппозиция перекрыла улицы в Ереване
- Чубайс предложил реформировать Налоговый кодекс
- Ученые выявили осложнения у половины перенесших COVID-19 детей
- В Госдуме предложили отменить экологический сбор производителям биоразлагаемой упаковки
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru