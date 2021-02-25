В Госдуме предложили отменить экологический сбор производителям биоразлагаемой упаковки

Автор инициативы отметил, что несмотря на внедрение в стране программ раздельного сбора мусора, механизмов его сортировки и переработки, «производство биоразлагаемой упаковки до сих пор не нашло широкой поддержки». Парламентарий подчеркнул, что ее использование существенно снизило бы нагрузку на окружающую среду.

Зайцев просит глав ведомств рассмотреть возможность отмены экологического сбора для таких производителей, а также оказать им иную поддержку.

Ранее Генпрокуратура обнаружила многочисленные нарушения федерального законодательства Российским экологическим оператором в ходе плановой проверки работы РЭО и его учредителя - министерства природных ресурсов и экологии за 2019–2020 годы.



