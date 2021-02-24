Путин поддержал идею Воробьёва ловить мусорящих водителей по камерам

Президент России Владимир Путин поддержал инициативу губернатора Московской области Андрея Воробьева об использовании камер для фиксации незаконного сброса отходов, поправки об этом внесут в КоАП.

Глава Российского экологического общества Рашид Исмаилов отметил, что поддержка президента говорит о высоком качестве административной работы в регионе, нацеленной в будущее.

Член Центрального совета Всероссийского общества охраны природы, председатель Московской областной организации Тимур Усманов добавил, что эта меры позволит контролировать и незаконные свалки строительного мусора.

Депутат Мособлдумы, член комитета экологии и природопользования Александр Орлов также поддержал эту инициативу и считает, что она может серьезно улучшить экологическую ситуацию в регионе, передает «Радио1».

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: twitter.com
ТЕГИ:Мусорный КоллапсПереработка МусораКамерыПодмосковье
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры