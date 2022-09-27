В Госдуме пообещали не блокировать счета россиян в случае изменения статуса спецоперации
Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков отметил, что при этом сохранится тенденция на укрепление рубля.
Государство не будет блокировать счета россиян вне зависимости от того, как будут развиваться события вокруг Украины, заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Аналитики не исключают, что после проведения референдумов Россия изменит статус спецоперации на Украине, на фоне чего может быть объявлено военное положение в ряде регионов или по всей стране. Официальные власти заявляют, что таких распоряжений на данный момент нет, как и планов закрывать границы. Аксаков рассказал, как последние события могут повлиять на российскую экономику.
«Государство в любом случае не будет блокировать счета россиян, это сто процентов. Я просто уверен, что финансовая ситуация стабильна, ничего меняться не будет. Нет причин, чтобы что-то блокировать, ограничивать», - отметил Аксаков.
При этом, по его словам, придется и дальше бороться за стабильность рубля.
«Рынки уже все риски отыграли. Никаких особенных изменений не будет, так как взаимоотношения России и Украины не изменятся, может увеличиться активность России. Но я не вижу причин, чтобы на финансовом рынке что-то изменилось. Все будет также продолжать работать стабильно. Курс рубля укрепляется, думаю, что такая тенденция сохранится», - отметил Аксаков.
Однако слишком крепкий рубль в нынешних условиях вредит отечественному бизнесу, для решения этой проблемы будет развиваться сотрудничество с дружественными странами, добавил он.
«Нам нужен стабильный курс рубля. Когда он то падает, то укрепляется, это влияет на работу бизнеса. Доллар и евро сейчас являются невостребованными, потому что есть проблемы с приобретением товаров. С этим боремся. Продолжим сотрудничество с теми странами, которые готовы, внешние условия практически не меняются. В экономике вряд ли что-то изменится», - объяснил собеседник «Радиоточки НСН».
Самая надежная валюта для инвестиций сегодня — рубль. Российскому фондовому рынку ничего не угрожает в случае любых потрясений в конфликте с Украиной. Об этом Telegram-каналу «Радиоточка НСН» ранее заявил экономист, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.
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