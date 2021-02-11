В Госдуме поддержали повышение лимита по быстрым платежам
Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в эфире НСН заявил, что банкам это ничего не стоит, а их клиентам станет выгоднее.
Обязать российские банки повысить лимиты ежедневных операций клиента в Системе быстрых платежей (СБП) как минимум до 150 тысяч рублей намерен Центробанк. На это им отводится срок до 1 октября. Регулятор считает, что это позволит повысить доступность переводов через СБП.
Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в эфире НСН объяснил инициативу регулятора.
«Это связано с тем, чтобы стимулировать большие переводы. Как правило, из банка в другой банк переводят. Вот они хотят, чтобы деньги переходили. Главная причина в этом. Поэтому увеличивают лимит. К тому же система новая, решили посмотреть, как она работает с точки зрения безопасности», - сказал Аксаков.
Сейчас СПБ позволяет переводить до 100 тысяч рублей в месяц бесплатно, а свыше этого - по тарифу 0,5% от суммы (но не более полутора тысяч рублей). Однако некоторые банки устанавливают лимиты на переводы в день. Например, для клиентов Сбербанка это 50 тысяч рублей.
Аксаков одобрил повышение лимита до 150 тысяч в день. «Я эту идею поддерживаю. Это выгодно клиентам банков. Банки пытаются удерживать клиентов. Им это ничего не стоит, структура есть, она работает. Думаю, поэтапно они будут лимит повышать», - добавил депутат.
Система быстрых платежей заработала в России два года назад. Она позволяет переводить деньги по номеру телефона, оплачивать товары и услуги при помощи QR-кода, а также дает юридическим лицам возможность совершать платежи в пользу физлиц.
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