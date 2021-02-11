В Госдуме поддержали повышение лимита по быстрым платежам

«Это связано с тем, чтобы стимулировать большие переводы. Как правило, из банка в другой банк переводят. Вот они хотят, чтобы деньги переходили. Главная причина в этом. Поэтому увеличивают лимит. К тому же система новая, решили посмотреть, как она работает с точки зрения безопасности», - сказал Аксаков.

Сейчас СПБ позволяет переводить до 100 тысяч рублей в месяц бесплатно, а свыше этого - по тарифу 0,5% от суммы (но не более полутора тысяч рублей). Однако некоторые банки устанавливают лимиты на переводы в день. Например, для клиентов Сбербанка это 50 тысяч рублей.

Аксаков одобрил повышение лимита до 150 тысяч в день. «Я эту идею поддерживаю. Это выгодно клиентам банков. Банки пытаются удерживать клиентов. Им это ничего не стоит, структура есть, она работает. Думаю, поэтапно они будут лимит повышать», - добавил депутат.

Система быстрых платежей заработала в России два года назад. Она позволяет переводить деньги по номеру телефона, оплачивать товары и услуги при помощи QR-кода, а также дает юридическим лицам возможность совершать платежи в пользу физлиц.

