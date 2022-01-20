В Госдуме поддержали идею запретить криптовалюту

«Здесь какие-то частные лица выпустили электронные штуки, за которыми нет никакого ресурса, вот такой МММ, и это распространяется», - сказал Федоров.

Депутат отметил, что если в использовании криптовалюты будет задействовано большое количество людей, то это будет «огромный удар, когда пирамида рухнет».

Ранее вице-президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна Денис Бушнов в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» отмечал, что российской власти следует признать использование криптовалюты, поскольку запретить ее невозможно.