В Госдуме поддержали идею запретить криптовалюту
Криптовалюту в России необходимо запретить как вид мошенничества. Об этом заявил депутат Госдумы Евгений Федоров в беседе с «Радио 1».
«Здесь какие-то частные лица выпустили электронные штуки, за которыми нет никакого ресурса, вот такой МММ, и это распространяется», - сказал Федоров.
Депутат отметил, что если в использовании криптовалюты будет задействовано большое количество людей, то это будет «огромный удар, когда пирамида рухнет».
Ранее вице-президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна Денис Бушнов в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» отмечал, что российской власти следует признать использование криптовалюты, поскольку запретить ее невозможно.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru