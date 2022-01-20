В Госдуме поддержали идею запретить криптовалюту

Криптовалюту в России необходимо запретить как вид мошенничества. Об этом заявил депутат Госдумы Евгений Федоров в беседе с «Радио 1».

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«Здесь какие-то частные лица выпустили электронные штуки, за которыми нет никакого ресурса, вот такой МММ, и это распространяется», - сказал Федоров.

Депутат отметил, что если в использовании криптовалюты будет задействовано большое количество людей, то это будет «огромный удар, когда пирамида рухнет».

Ранее вице-президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна Денис Бушнов в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» отмечал, что российской власти следует признать использование криптовалюты, поскольку запретить ее невозможно.

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ФОТО: Биткоин // pixabay.com
ТЕГИ:ЗапретКриптовалютаРоссия
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