Американцу грозит до 20 лет тюрьмы за помощь КНДР в операциях с криптовалютами
До 20 лет тюрьмы грозит американскому программисту Вирджилу Гриффит, который сознался в незаконной помощи КНДР в операциях с криптовалютами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минюст США.
Как отмечается, 38-летний американец давал консультации гражданам Северной Кореи по использованию криптовалюты и технологии блокчейн с целью обхода санкций, действующий в отношении КНДР.
В Минюсте заявили, что таким образом Гриффит поставил под угрозу безопасность США. По данным материалов дела, американец вел консультации с 2018 года.
Приговор Гриффиту будет вынесен в январе предстоящего года.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,4 млн+22 236 / сут.
Умерли
205 тыс.+779 / сут.
Выздоровели
6,6 млн+13 513 / сут.
- Американцу грозит до 20 лет тюрьмы за помощь КНДР в операциях с криптовалютами
- В окончательный состав сборной России по футболу вошел Глушаков
- Американскую компанию оштрафовали на $1,4 млн за поставки «Газпрому»
- Боевики атаковали российскую базу Хмеймим в Сирии
- Принуждать – и никаких гвоздей! Вирусологи призвали к жёсткой вакцинации
- В США в 2020 году число убийств выросло на 30%
- ЦСКА обыграл «Нижний Новгород» в матче РПЛ
- ВОЗ призвала соблюдать мораторий на бустерную вакцинацию
- Путин поручил сократить число контрольных работ в школах
- Путин поручил создать телешоу «Учитель года»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru