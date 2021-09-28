Американцу грозит до 20 лет тюрьмы за помощь КНДР в операциях с криптовалютами

До 20 лет тюрьмы грозит американскому программисту Вирджилу Гриффит, который сознался в незаконной помощи КНДР в операциях с криптовалютами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минюст США.

Как отмечается, 38-летний американец давал консультации гражданам Северной Кореи по использованию криптовалюты и технологии блокчейн с целью обхода санкций, действующий в отношении КНДР.

В Минюсте заявили, что таким образом Гриффит поставил под угрозу безопасность США. По данным материалов дела, американец вел консультации с 2018 года.

Приговор Гриффиту будет вынесен в январе предстоящего года.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КНДРСША
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