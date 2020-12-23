В Госдуме ответили Авену про «потерянные годы» для экономики
Глава комитета Госдумы по финансовому рынку в эфире НСН рассказал, какие факторы помешали развитию экономики России в последние годы, а также дал прогноз по её восстановлению.
Последние годы для экономики России можно назвать потерянными из-за недостатка инвестиций и отсутствия позитивных изменений в бизнесе, заявил председатель совета директоров Альфа-банка Петр Авен. По его словам, с 2013 года общий долг российских компаний как был 60% ВВП, так и остался, не помогли даже низкие ставки по кредитам. Годы потеряны и с точки зрения предпринимательства: в 2013 году бизнес обеспечивал доходы 8,9% населения, сейчас - только 5%, сказал он РБК.
Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в эфире НСН призвал не воспринимать слова Авена слишком однозначно.
«Всё в этом плане относительно. С точки зрения прироста инвестиций движение действительно было достаточно слабым, это 1-2%. При этом президент поставил задачу, чтобы этот показатель был не меньше 25%», - отметил парламентарий.
Основной причиной проблем в российской экономике депутат назвал санкции Запада, а в первую очередь, США.
«Яркий пример - это помехи строительству "Северного потока-2". При этом санкции частично и помогли. Например, здорово подтянулось сельское хозяйство, появились новые производства. Можно сказать, что роль нефтяного фактора в экономике снизилась. Так что произошла перегруппировка ресурсов, корректирование курса развития страны. Несмотря на заявления бывшего президента США Барака Обамы в 2016 году, что экономика России разорвана в клочья, она сильна, устойчива и вполне может неплохо двинуться вперед», - заверил Аксаков.
Он также оценил, насколько сильно помешал развитию экономики России 2020 год, который принес масштабные ограничения из-за коронавируса.
«Падение ВВП около 4%, довольно серьезная просадка в сфере услуг. Реальные доходы населения снизились, так что пандемия нанесла довольно серьезный удар по экономике. Следующий год придется потратить на ее восстановление. В целом года должно хватить, если не будет третьей волны пандемии», - заключил парламентарий.
Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что за время пандемии обанкротились и перестали существовать порядка 4,5 миллионов индивидуальных предпринимателей и предприятий малого и среднего бизнеса.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,9 млн+27 250 / сут.
Умерли
52 461+549 / сут.
Выздоровели
2,3 млн+24 447 / сут.
- СК объявил в розыск обвиняемого в убийстве россиянина гражданина Украины Маркива
- Названа самая популярная для российских туристов страна в 2020 году
- АТОР назвала города-лидеры по снижению внутреннего турпотока
- Премьер Молдавии объявил об отставке
- Двух сотрудников посольства Колумбии объявили в России персонами нон грата
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru