В Госдуме ответили Авену про «потерянные годы» для экономики

«Всё в этом плане относительно. С точки зрения прироста инвестиций движение действительно было достаточно слабым, это 1-2%. При этом президент поставил задачу, чтобы этот показатель был не меньше 25%», - отметил парламентарий.



Основной причиной проблем в российской экономике депутат назвал санкции Запада, а в первую очередь, США.



«Яркий пример - это помехи строительству "Северного потока-2". При этом санкции частично и помогли. Например, здорово подтянулось сельское хозяйство, появились новые производства. Можно сказать, что роль нефтяного фактора в экономике снизилась. Так что произошла перегруппировка ресурсов, корректирование курса развития страны. Несмотря на заявления бывшего президента США Барака Обамы в 2016 году, что экономика России разорвана в клочья, она сильна, устойчива и вполне может неплохо двинуться вперед», - заверил Аксаков.



Он также оценил, насколько сильно помешал развитию экономики России 2020 год, который принес масштабные ограничения из-за коронавируса.



«Падение ВВП около 4%, довольно серьезная просадка в сфере услуг. Реальные доходы населения снизились, так что пандемия нанесла довольно серьезный удар по экономике. Следующий год придется потратить на ее восстановление. В целом года должно хватить, если не будет третьей волны пандемии», - заключил парламентарий.



Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что за время пандемии обанкротились и перестали существовать порядка 4,5 миллионов индивидуальных предпринимателей и предприятий малого и среднего бизнеса.

