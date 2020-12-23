«Предпринимательство стало экстримом»: Бизнес оценил слова Авена о «потерянных годах»

«Про весь бизнес так сказать нельзя. Тут всё работает по принципу "кому война, а кому мать родна". Так что для одного это было убийственно, а для другого был взлет. Успех зависит от близости к руководству. У нас бизнес изначально делается не с той стороны. Если сравнивать с Германией, Италией, то российский бизнес не живет, а выживает», - отметила она.



Общественница в беседе с НСН заявила, что предпринимательство в России стало экстримом.



«Власть натягивала цифры по статистике и последнее время стала в них путаться, так как реальных данных просто нет. А средний и малый бизнес долгие годы шел на убыль. В каждом учебнике экономики написано, что на малом и среднем бизнесе держится экономика страны, а в России он никому не нужен. Препятствий для его развития столько, что предприниматель вынужден стать экстремалом», - считает она.



Гришина отметила, что 2020 год показал реальное отношение власти к мелким предпринимателям.



«Он показал напрямую, кто есть кто. Если раньше отношение власти к бизнесу было немного завуалированное, то теперь бизнес понял, на каких местах сидят некомпетентные люди. Какая-то мелкая помощь есть, но еще в 2019 году мы говорили, что власть оторвана от проблем бизнеса. Кураторы должны быть по нишам, отдельный представитель должен быть у крыла малого и микробизнеса. Власти обычно слушают двух-трех представителей крупного бизнеса вместо того, чтобы говорить с сотней небольших предпринимателей. Власть исходит из своего удобства», - сказала она.



Председатель РОО «Содействие малому бизнесу» перечислила сферы, представители которых не смогут сохранить бизнес из-за коронавируса.



«Так как столица туристическая, то самые уязвимые - это отельеры, розничная торговля, общественное питание. Возможен расцвет нелегальной торговли. Не знаю, на что сейчас живут гиды-переводчики. На Западе владельцы общепита могут позволить себе переждать локдаун, так как их поддерживают, а в России это равносильно сворачиванию бизнеса», - заключила она.



Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что за время пандемии обанкротились и перестали существовать порядка 4,5 миллионов индивидуальных предпринимателей и предприятий малого и среднего бизнеса.

