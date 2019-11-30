В Госдуме отреагировали на предложение Кудрина дать денег муниципалам
Первый зампред Комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов в эфире НСН предложил возможность для наполнения муниципальных бюджетов. И не только.
Глaвa Счетной пaлaты России Алексей Кудрин зaявил, что в стрaне нужно усилить муниципaльную влaсть, вместо того чтобы добивaться «выполнения всех зaдaч сверху». Об этом он зaявил в эфире телекaнaлa РБК. По словaм глaвы Счетной пaлaты, в России нужно усиливaть влaсть нa уровне городов и рaйонов, a не стaрaться контролировaть «сверху» все выполняемые зaдaчи.
«Нaдо увеличивaть полномочия муниципaлитетов и передaвaть им дополнительные бюджетные деньги», - считaет Кудрин. Он отметил, что тaкой подход нужно использовaть и при реaлизaции нaционaльных проектов.
Первый зампред Комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов в эфире НСН не счел возможным вопросы реализации нацпроектов передать на муниципальный уровень.
«Национальные проекты – это глобальные проекты. Здесь и инфраструктурные вопросы, и строительные, и другие. По национальному проекту надо смотреть конкретику. Я бы не стал говорить, что нацпроекты надо передавать на муниципальный уровень», - заявил собеседник НСН.
А вот с предложением Алексея Кудрина увеличить финансирование муниципалитетов для исполнения возложенных на них полномочий, согласился. При этом депутат уточнил, что проблема недофинансирования муниципальных образований депататам Госдумы давно известна. По мнению Сергея Катасонова, решить ее Россия сможет, когда начнет зарабатывать.
«Мы по количеству знаем, что примерно половина полномочий муниципалитетов не обеспечена финансами. Чтобы снять проблему, надо выделить дополнительные трансферты бюджетам субъектов, чтобы распределить деньги по муниципалитетам. Вопрос – в наличии средств. Даже если мы используем профицит бюджета – в этом году 1,8 триллиона рублей, - сможем решить все эти проблемы. Я бы сказал, нам надо решить более глобальный вопрос – поменять экономическую модель, начать зарабатывать. Если ВВП не будет расти по пять процентов, то тех средств, которые мы получаем за счет эффективного администрирования доходов и расходов, за счет изменения налоговой системы, не хватит. Мы не сможем решить проблему обеспечения муниципалитетов», - заявил парламентарий.
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